Motorista de aplicativo usa carro alugado para assaltar salão no ES

De acordo com a dona do salão, de 32 anos, no momento do crime, ela estava com outras duas funcionárias, uma cliente e o filho de oito meses no estabelecimento

Publicado em 31 de julho de 2019 às 00:15 - Atualizado há 6 anos

A dona do salão estava com o filho quando o criminoso entrou no estabelecimento Crédito: Fernando Madeira

Um motorista de aplicativo foi preso acusado de usar o carro alugado, um Voyage branco, para dar fuga a um criminoso que assaltou um salão de beleza, na tarde desta terça-feira (30), em Campo Grande, Cariacica. A polícia Militar foi acionada e o suspeito foi detido.

De acordo com a dona do salão, de 32 anos, no momento do crime, ela estava com outras duas funcionárias, uma cliente e o filho de oito meses no estabelecimento. O suspeito entrou armado no local, apontou a arma para as vítimas, pediu celular e dinheiro.

"Eu só vi a hora que ele entrou com a arma na mão pedindo nossas coisas enquanto o motorista de aplicativo esperava no carro. Na hora eu só pensava no meu bebê, ele apontava a arma para mim e as clientes, eu fiquei com medo dele apontar para meu filho", disse.

Essa foi a primeira vez que o salão foi assaltado. A comerciante afirma que tem medo de que os criminosos voltem a assaltar a loja. Mesmo assim, pretende continuar a trabalhar. "A gente sente medo, mas precisamos do emprego", finalizou.

A vítima vítima disse ainda que, depois que o bandido saiu do salão, ele mandou a mulher trancar a porta e ficarem trancadas no interior do salão. "Assim que ele saiu eu não consegui ficar no salão como ele mandou, acredito que tenha sido por impulso devido o nervosismo. Eu saí e vi ele e o comparsa no carro".

Ainda segundo informações da dona do salão, assim que os criminosos foram embora, ela acionou a polícia, que localizou o motorista de aplicativo em menos de 1 hora. A Polícia Civil não deu detalhes sobre a prisão.

O marido da vítima, de 42 anos, contou que depois do assalto ele chegou procurar os bandidos em bairros próximos da região. "Ela me contou e eu peguei minha moto e fui. Não pensei se eles estavam armados, se atirariam ou não, só fui atrás. Eu procurei eles por 40 minutos até que encontre uma viatura na rua e perguntei se tinham informações e os policiais disseram que já tinham encontrado o cara.", destacou.

A ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de Cobilândia.

VEÍCULO ALUGADO

O carro utilizado pelos suspeitos era alugado. O dono do veículo, que preferiu não se identificar, ficou indignado com a situação. “Não tenho nada a ver com o roubo. Meu carro era alugado e usaram para um assalto. Já basta a raiva e o prejuízo”, disse.

O homem afirma que não houve danos materiais no veículo, que possuía sistema de rastreamento. O carro foi recuperado pela Polícia Militar.

* Com colaboração dos residentes Daniel Pasti e Matheus Effgen

