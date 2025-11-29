Vila Capixaba

Motorista de aplicativo tem carro levado por assaltantes em Cariacica

Criminosos apontaram uma arma para o motorista ao entrarem no veículo e fugiram levando o carro e pertences; ninguém foi preso

Publicado em 29 de novembro de 2025 às 11:41

Um motorista de aplicativo foi assaltado na manhã de sexta-feira (28), no bairro Vila Capixaba, em Cariacica. Ele, que é operador de máquinas e faz corridas para economizar no deslogamento até o trabalho, havia aceitado um chamado na região, quando foi rendidao por dois criminosos e teve o carro levado.

Segundo apuração da TV Gazeta, o operador mora em Vila Nova de Colares, na Serra, e trabalha em Vila Velha. A vítima contou que havia levado um passageiro de Jacaraípe, também na Serra, até a Ceasa, em Cariacica. Em seguida, recebeu outra solicitação para um bairro vizinho, que ficava no trajeto, e decidiu aceitar a viagem.

O motorista seguiu até o endereço, localizado próximo a uma escola, em Vila Capixaba. No entanto, assim que os dois passageiros entraram no veículo, anunciaram o assalto e apontaram uma arma para o pescoço do condutor. Em seguida, mandaram que ele descesse e fugiram levando o carro e pertences pessoais da vítima.

O operador de máquinas conseguiu recuperar apenas uma mochila com documentos e uma Bíblia.

A Polícia Militar informou que fez buscas na região, mas nenhum suspeito foi localizado. O caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV). Até o momento, ninguém foi detido.

* Com informações de Diony Silva, da TV Gazeta.

