Motorista de aplicativo fica refém de assaltantes em Vila Velha

Dois bandidos invadiram o carro do motorista pelo aplicativo após ele deixar um passageiro no bairro e anunciaram o assalto. O homem foi abandonado na Rodovia Leste-Oeste