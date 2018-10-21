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Caso de polícia

Motorista de aplicativo é vítima de assalto na Serra

'Eles estavam bem arrumados, eu não desconfiei que se tratava de um assalto', contou
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 out 2018 às 14:50

Publicado em 21 de Outubro de 2018 às 14:50

3ª Delegacia Regional da Serra, em Laranjeiras Crédito: Google
Um motorista de de aplicativo, 40 anos, foi vítima de um assalto na manhã deste domingo (21) na principal avenida de Jardim Tropical, na Serra. Um casal solicitou a corrida por volta das 9 horas da manhã, com destino à Serra Sede, e cerca de 5 minutos depois, houve o assalto.
Motorista de aplicativo é vítima de assalto na Serra
De acordo com o motorista, o criminoso disse que, se ele não reagisse, poderia recuperar o carro em frente a uma padaria no Bairro Central Carapina, também na Serra. Eles estavam bem arrumados, eu não desconfiei que se tratava de um assalto. Eu dirigi por cinco minutos e ele colocou uma arma na minha barriga, contou a vítima.
> Polícia prende acusado de assassinar cliente na Serra
Os criminosos abandonaram o motorista em uma rua do bairro Jardim Tropical e seguiram com o veículo. A vítima contou que caminhou até a padaria mencionada pelos criminosos, em Central Carapina, e conseguiu recuperar o veículo. Eles deixaram o carro lá na padaria mesmo, mas levaram todo o meu dinheiro, disse.
O caso foi registrado na Delegacia Regional da Serra e, até o momento, nenhum suspeito foi identificado.
> Leia mais matérias de Polícia

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