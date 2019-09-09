Motorista de aplicativo desaparece após corrida em Vila Velha

Publicado em 9 de setembro de 2019 às 23:35
Um motorista de aplicativo, de 36 anos, não é visto desde a manhã desta segunda-feira (9). O carro alugado que ele trabalha, um veículo do modelo Peugeot, prata, foi encontrado em área de mata, no bairro Jardim Marilândia, em Vila Velha.
De acordo com o Subinspetor Moraes, da Guarda Municipal de Vila Velha que é o responsável pela ocorrência, o carro foi encontrado durante patrulhamento de rotina. “Estávamos fazendo patrulhamento de rotina quando nos deparamos com esse veículo totalmente atravessado dentro da mata, causando estranheza quanto a essa situação, por ser uma porção local de desova e desmanche de veículo”, disse.
Segundo Moraes, o veículo foi encontrado às 15h. À equipe da TV Gazeta, o subinspetor informou que testemunhas contaram que o veículo estava no local desde às 11h.
Depois de encontrar o veículo, a equipe da Guarda ligou para central para saber se o carro tinha alguma restrição, mas não havia nenhum registro. Em seguida, a guarda procurou o dono do Peugeot. “O dono do veículo nos informou que o carro estava alugado para uma pessoa que fazia o trabalho de motorista de aplicativo. Ele tentou contato com o motorista, mas não conseguiu falar”, contou.
Ainda de acordo com Moraes, o dono do veículo foi até o local a pedido da equipe para retirar o carro. A guarda orientou ainda que o dono do Peugeot registrasse um boletim de ocorrência na delegacia. Já a esposa do motorista relatou que não consegue falar com o marido desde a manhã desta segunda-feira.
No carro foram encontrados documentos e a chave reserva. A ocorrência foi encaminhada para a 2ª Delegacia Regional de Vila Velha.
ÚLTIMA VIAGEM
De acordo com a esposa do motorista, uma auxiliar administrativa, de 40 anos, ela conversou com o marido na manhã desta segunda-feira (9) e ele disse que faria a última viagem.
“Ele trabalhou durante toda a noite. Ele falou que iria abastecer o carro e voltaria para casa. Eu disse que um amigo precisava que ele levasse uma criança no hospital, ele chegou a levar no médico em Vitória, depois eu liguei e ele não atendeu mais, em seguida o telefone estava desligado”, contou.
A mulher relatou ainda que, começou a se preocupar quando recebeu a ligação do dono do veículo. “De tarde o dono do carro ligou e me falou o que aconteceu. Minha ficha só está caindo agora”.
