Motorista da Apae morre esfaqueado após discussão em São Mateus

Noelson Alves dos Santos tinha 53 anos e morreu esfaqueado em São Mateus Crédito: Reprodução | Redes Sociais

A PM recebeu a informação de um familiar da vítima quando estava no bairro Santo Antônio. O parente, que estava em um carro, pediu para os policiais abrirem o trânsito, na tentativa de chegar ao hospital o mais rápido possível. A vítima faleceu minutos depois da chegada dele ao local.

Segundo a família do homem, Noelson estava sentado na calçada em frente à casa onde mora, quando saiu em direção a outra rua. Nesse momento, ele encontrou um homem, com quem teve uma discussão, e terminou sendo esfaqueado. O suspeito saiu do local e não foi localizado pelos policiais.

De acordo com informações obtidas pela repórter Rosi Bredofw, da TV Gazeta Norte, Noelson era servidor municipal de São Mateus e estava cedido para atuar como motorista da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) do município. Em uma publicação nas redes sociais, a organização lamentou a morte dele.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, também no Norte do Estado, para ser necropsiado e liberado para os familiares.