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No meio da rua

Motorista da Apae morre esfaqueado após discussão em São Mateus

Noelson Alves dos Santos, de 53 anos, era servidor do município, mas estava cedido à associação; crime aconteceu nessa quinta-feira (2), e suspeito fugiu
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

03 mar 2023 às 14:47

Publicado em 03 de Março de 2023 às 14:47

Noelson tinha 53 anos
Noelson Alves dos Santos tinha 53 anos e morreu esfaqueado em São Mateus Crédito: Reprodução | Redes Sociais
Um homem de 53 anos morreu após ser esfaqueado em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na noite dessa quinta-feira (2). Segundo informações da Polícia Militar, Noelson Alves dos Santos chegou a ser socorrido e levado para o Hospital Roberto Silvares, na cidade, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu. O autor do crime fugiu.
A PM recebeu a informação de um familiar da vítima quando estava no bairro Santo Antônio. O parente, que estava em um carro, pediu para os policiais abrirem o trânsito, na tentativa de chegar ao hospital o mais rápido possível. A vítima faleceu minutos depois da chegada dele ao local.
Segundo a família do homem, Noelson estava sentado na calçada em frente à casa onde mora, quando saiu em direção a outra rua. Nesse momento, ele encontrou um homem, com quem teve uma discussão, e terminou sendo esfaqueado. O suspeito saiu do local e não foi localizado pelos policiais.
De acordo com informações obtidas pela repórter Rosi Bredofw, da TV Gazeta Norte, Noelson era servidor municipal de São Mateus e estava cedido para atuar como motorista da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) do município. Em uma publicação nas redes sociais, a organização lamentou a morte dele.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, também no Norte do Estado, para ser necropsiado e liberado para os familiares.
Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Mateus e, até o momento, nenhum suspeito foi detido. A população pode colaborar por meio do Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita, e o anonimato é garantido.

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