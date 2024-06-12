Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Com arma no carro

Motorista com sinais de embriaguez dorme no trânsito no Centro de Vitória

Além de uma pistola calibre 9 mm, a Guarda Municipal disse ter encontrado uma touca ninja dentro do veículo; caso ocorreu no início da manhã desta quarta-feira (12)
Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

12 jun 2024 às 13:50

Publicado em 12 de Junho de 2024 às 13:50

Um homem de 32 anos foi detido após ser flagrado dormindo ao volante, dentro do carro e no meio do trânsito, no início da manhã desta quarta-feira (12), no Centro de Vitória. Segundo a Guarda Municipal, o motorista apresentava sinais de embriaguez e foram encontrados no veículo uma arma e uma touca ninja.
O carro chegou a ficar parado no meio da rua Barão de Monjardim por cerca de 40 minutos, o que chamou atenção de uma equipe da Guarda Municipal, já que o veículo estava atrapalhando o fluxo na via. Segundo apuração da repórter Tarciane Vasconcelos, da TV Gazeta, o homem seria um empresário.
Quando foram verificar no interior do veículo ligado, os agentes tiveram uma surpresa: o condutor estava dormindo sobre o volante e só acordou ao ser abordado. Entre o banco do motorista e o do carona, os guardas viram uma arma.
Arma apreendida com motorista no Centro de Vitória
Arma apreendida com motorista no Centro de Vitória Crédito: Divulgação | Guarda Municipal de Vitória
“Realizamos a abordagem, recolhendo a arma e acordando o suspeito, que não possuía registro da arma e nem mesmo porte. Ele apresentava sinais de embriaguez nítidos e se recusou a realizar o teste do bafômetro. Durante a revista ao veículo, também localizamos uma toca ninja e cápsulas deflagradas”, descreveu o inspetor Pedro Paulo Picoli, da Guarda Municipal.
A arma, uma pistola calibre 9 mm, estava municiada. Um coldre também foi recolhido do interior do carro. O veículo não possuía qualquer restrição, por isso foi entregue a uma pessoa habilitada e de confiança do motorista. O homem foi conduzido para a Delegacia Regional de Vitória, onde também foram entregues os materiais apreendidos.
Ainda conforme apuração da TV Gazeta, o empresário tinha apenas posse de arma. Na delegacia, ele não soube explicar o que estava fazendo no local armado.
A Polícia Civil informou que o motorista foi autuado em flagrante por conduzir veículo automotor em estado de embriaguez ou sob efeito de substância psicoativa e por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Ele foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Centro de Vitória guarda municipal
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A duplicação da BR 262 e os desafios das desapropriações
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 09/04/2026
Imagem de destaque
Ciclovia entre Vila Velha e Guarapari sinaliza novos tempos na mobilidade

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados