Motorista com sinais de embriaguez dorme no trânsito no Centro de Vitória

Um homem de 32 anos foi detido após ser flagrado dormindo ao volante, dentro do carro e no meio do trânsito, no início da manhã desta quarta-feira (12), no Centro de Vitória. Segundo a Guarda Municipal, o motorista apresentava sinais de embriaguez e foram encontrados no veículo uma arma e uma touca ninja.

O carro chegou a ficar parado no meio da rua Barão de Monjardim por cerca de 40 minutos, o que chamou atenção de uma equipe da Guarda Municipal, já que o veículo estava atrapalhando o fluxo na via. Segundo apuração da repórter Tarciane Vasconcelos, da TV Gazeta, o homem seria um empresário.

Quando foram verificar no interior do veículo ligado, os agentes tiveram uma surpresa: o condutor estava dormindo sobre o volante e só acordou ao ser abordado. Entre o banco do motorista e o do carona, os guardas viram uma arma.

Arma apreendida com motorista no Centro de Vitória Crédito: Divulgação | Guarda Municipal de Vitória

“Realizamos a abordagem, recolhendo a arma e acordando o suspeito, que não possuía registro da arma e nem mesmo porte. Ele apresentava sinais de embriaguez nítidos e se recusou a realizar o teste do bafômetro. Durante a revista ao veículo, também localizamos uma toca ninja e cápsulas deflagradas”, descreveu o inspetor Pedro Paulo Picoli, da Guarda Municipal.

A arma, uma pistola calibre 9 mm, estava municiada. Um coldre também foi recolhido do interior do carro. O veículo não possuía qualquer restrição, por isso foi entregue a uma pessoa habilitada e de confiança do motorista. O homem foi conduzido para a Delegacia Regional de Vitória, onde também foram entregues os materiais apreendidos.

Ainda conforme apuração da TV Gazeta, o empresário tinha apenas posse de arma. Na delegacia, ele não soube explicar o que estava fazendo no local armado.