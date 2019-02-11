Home
>
Polícia
>
Motorista capota com carro após ser fechado por outro veículo em Camburi

Motorista capota com carro após ser fechado por outro veículo em Camburi

O acidente aconteceu por volta das 5h30, próximo ao cruzamento com a Rua Davi Teixeira, que dá acesso ao bairro Mata da Praia