Dante Michelini

Motorista capota com carro após ser fechado por outro veículo em Camburi

O acidente aconteceu por volta das 5h30, próximo ao cruzamento com a Rua Davi Teixeira, que dá acesso ao bairro Mata da Praia

11 fev 2019 às 09:20

Publicado em 11 de Fevereiro de 2019 às 09:20

Um motorista capotou com um carro e foi parar com o veículo no canteiro central da Avenida Dante Michelini, na Praia de Camburi, em Vitória, na manhã desta segunda-feira (11). O acidente aconteceu por volta das 5h30, próximo ao cruzamento com a Rua Davi Teixeira, que dá acesso ao bairro Mata da Praia.
O motorista contou para a reportagem da TV Gazeta que estava seguindo no sentido Centro de Vitória na pista da esquerda, quando foi fechado por outro condutor que estava na pista do meio. Para não bater, ele acabou fazendo um movimento brusco e capotando.
O motorista do carro teve pequenos arranhões e saiu consciente do veículo. Com o acidente, ele acabou atingindo um outro carro que estava no cruzamento para entrar na Mata da Praia, sem gravidade.
De acordo com a Guarda Municipal, o trânsito no sentido Centro ficou ainda mais lento que o normal - por causa do horário de pico e porque muitos motoristas passam devagar para saber o que aconteceu. Já no sentido Jardim Camburi, todas as faixas fluíram com o trânsito normal.
Uma das faixas de entrada para o bairro Mata da Praia ficou interditada, perto de onde o carro parou, aguardando guincho.
Com informações de Daniela Carla

