Suspeita de embriaguez

Motorista bate carro contra poste de semáforo em Cachoeiro

O condutor, que não se feriu, foi conduzido para a delegacia e liberado após pagar fiança

Publicado em 27 de julho de 2019 às 16:15 - Atualizado há 6 anos

Ninguém se feriu Crédito: Internauta Gazeta Online

Um motorista de 32 anos foi conduzido para a delegacia após bater com seu veículo no poste de um semáforo na madrugada deste sábado (27) em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Ele estava sozinho no veículo e não se feriu. O carro ficou parado no canteiro central da Avenida Jones dos Santos Neves, que dá acesso aos bairros IBC e Agostinho Simonato.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu por volta das 5h30. Quando a equipe chegou no local encontrou o veículo batido no poste de metal, com um pequeno vazamento de combustível e fios sobre o carro.

A empresa que presta serviços para a concessionária de energia foi acionada para desligar a rede elétrica. O motorista, que não estava no local, chegou em seguida e foi conduzido para a delegacia pela Polícia Militar, pois apresentava sinais de embriaguez. Ele foi liberado após o pagamento de fiança, mas o valor não foi divulgado.

