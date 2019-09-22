Home
Motociclista morre em grave acidente na BR 259, em João Neiva

Jean Zaché perdeu a direção da moto na altura do trevo de Acioli. Ele chegou a ser socorrido com vida e levado a hospitais, mas não resistiu aos ferimentos