Motociclista morre em acidente na BR 259, em João Neiva

Condutor da motocicleta morreu no local. Pista ficou parcialmente interditada no sentido Colatina a João Neiva

Publicado em 6 de julho de 2019 às 15:11 - Atualizado há 6 anos

Motociclista morre em acidente na BR 259, em João Neiva Crédito: Internauta

Um motociclista morreu em um acidente com uma carreta na manhã deste sábado (6), na BR 259, que liga Colatina a João Neiva, norte do Estado. A batida aconteceu no quilômetro seis, próximo ao Trevo de Cavalinho.

A pista ficou parcialmente interditada no sistema pare e siga no sentido Colatina a João Neiva, até às 12h40, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

As informações iniciais são de que a colisão aconteceu por volta das 8 horas. O Corpo de Bombeiros e a Polícia Rodoviária Federal estão no local. A Polícia Civil informou que o corpo da vítima ainda não foi identificado. Ela será encaminhada para o Instituto Médico Legal de Linhares. Não há informações sobre feridos.





