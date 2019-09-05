Home
Motociclista morre em acidente com carro e caminhão em rodovia do ES

Segundo a PM, informações preliminares indicam que o condutor da moto tentou fazer uma ultrapassagem, mas bateu de frente com um carro de passeio e caiu debaixo de um caminhão