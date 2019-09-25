Home
Motociclista bate e é atropelado por ônibus na BR 101

Coletivo seguia em sua mão de direção quando foi atingido pela moto, que vinha na contramão. O ônibus passou por cima do veículo. O motociclista morreu na hora