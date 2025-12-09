"Carteirada" em Vila Velha

Motociclista alega ser filho de coronel da PM para tentar evitar prisão no ES

Após fazer manobras perigosas e cair durante a fuga, homem alegou ser filho de coronel para tentar evitar prisão em Vila Velha

Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 11:40

Um motociclista, identificado como Vinícius Bino Gouvêa, de 36 anos, foi detido após ser flagrado fazendo manobras perigosas e invadindo a contramão na madrugada desta terça-feira (9), em Barramares, Vila Velha. Durante a abordagem, ele afirmou ser filho de um coronel da Polícia Militar na tentativa de evitar a prisão.

Segundo o boletim de ocorrência da PM, o flagrante aconteceu durante um patrulhamento pela Avenida Califórnia. Próximo à praça do bairro, os policiais viram o motociclista realizando manobras ilegais e quase colidindo com a calçada. Os militares acionaram sinais luminosos e sonoros, mas, durante a tentativa de fuga, Vinícius perdeu o controle da moto e caiu.

Ainda conforme o registro da PM, ele apresentava odor etílico, voz pastosa e sinais de desorientação. Vinícius foi encaminhado à UPA de Riviera da Barra e, após receber alta, levado para a Delegacia Regional de Vila Velha.

Ainda segundo a Polícia Militar, o motociclista se recusou a fazer o teste do bafômetro, sendo então submetido ao exame de constatação de alteração psicomotora.

De acordo com os policiais, ele estava inconformado e repetia a todo momento que “era filho de coronel da Polícia Militar”. A motocicleta foi recolhida e levada para um pátio credenciado do Detran.

A reportagem consultou o Portal da Transparência para verificar se o nome do pai de Vinícius constava entre os integrantes da Polícia Militar, mas nada foi encontrado.

A Polícia Civil informa que o suspeito, de 36 anos, conduzido à Delegacia Regional de Vila Velha, foi autuado em flagrante por conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência. Como não efetuou o pagamento da fiança estipulada pela autoridade policial, o detido foi encaminhado para o Centro de Triagem, localizado no Complexo Penitenciário Rodrigo Figueiredo da Rosa.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta