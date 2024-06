Moto com placa feita à mão é apreendida pela guarda em Vitória

Além de item artesanal, veículo tinha alteração nos números do motor, que não condiziam com o padrão de fábrica. O chassis também foi alterado

Uma cena incomum chamou a atenção de agentes da Guarda Municipal de Vitória (GCMV), na manhã deste sábado (1º). Ao passar por uma viatura, na Rodovia Serafim Derenzi, no bairro Inhanguetá, na Capital , uma moto parecia ter a placa feita à mão.

De acordo com o motorista, a moto, que estava sem documentação, teria sido comprada por meio de uma rede social.

Os agentes constataram, após a verificação dos caracteres identificadores do veículo, que a placa foi realmente feita artesanalmente, que houve alteração nos números do motor, ou seja, o dado não condizia com o padrão de fábrica. Além disso, o chassis também havia sofrido alteração.