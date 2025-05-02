Pai é preso suspeito de abusar das próprias filhas em Vitória

Um homem de 33 anos foi preso suspeito de abusar as próprias filhas, de 12 e 13 anos, na noite de quinta-feira (1°), em Vitória. O bairro onde aconteceu o crime e os nomes dos envolvidos não estão sendo divulgados para preservar as vítimas, conforme prevê o Estado da Criança e do Adolescente (Ecriad).
Segundo relato das próprias adolescentes, os estupros aconteceram mais de uma vez. Quando o homem fazia uso de drogas e bebidas alcoólicas, ele mandava as filhas tirarem as roupas e deitarem ao lado dele. Quando se negavam, o suspeito as agredia com socos.
Com a chegada da Polícia Militar, a informação se espalhou pela região e o suspeito tentou fugir. Uma confusão generalizada começou, com populares tentando agredi-lo com paus e pedras. Ele foi contido e colocado na viatura.
Mesmo com a presença dos policiais, o homem ameaçou as filhas e uma tia que estava com elas. O suspeito foi encaminhado a Delegacia Regional de Vitória. Segundo a Polícia Civil, ele foi autuado em flagrante por ameaça qualificada na forma da Lei Maria da Penha e encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV).