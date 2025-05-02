Pai é preso suspeito de abusar das próprias filhas em Vitória

Segundo relato das próprias adolescentes, os estupros aconteceram mais de uma vez. Quando o homem fazia uso de drogas e bebidas alcoólicas, ele mandava as filhas tirarem as roupas e deitarem ao lado dele. Quando se negavam, o suspeito as agredia com socos.

Mesmo com a presença dos policiais, o homem ameaçou as filhas e uma tia que estava com elas. O suspeito foi encaminhado a Delegacia Regional de Vitória. Segundo a Polícia Civil, ele foi autuado em flagrante por ameaça qualificada na forma da Lei Maria da Penha e encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV).