Morte de travesti em Linhares é cercada de mistério

A morte de Adriano Rangel, 20 anos, se tornou um mistério. O corpo do jovem, que era travesti, foi encontrado nu caído próximo ao acostamento da BR-101, em Linhares, nesta sexta-feira (28). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, ele foi atropelado duas vezes, sendo a primeira por um veículo comum, que passava pela rodovia e, depois, por uma viatura da Polícia Militar (PM).
Porém, a PM contou que o travesti não morreu atropelado, mas que seu corpo foi desovado no local. O sargento Valmir Gonçalves informou à reportagem que as primeiras informações da perícia constam que Adriano já estava morto quando foi atropelado pela viatura.
"A perícia constatou que alguém desovou o corpo na BR 101. Como o local é mal iluminado, o primeiro carro, que nós ainda não identificamos, passou por cima do corpo, e a viatura, que vinha logo atrás, também acabou atropelando o corpo, que segundo a perícia, já estava sem vida", explicou.
Em nota, a PM informou: "Durante a madrugada deste sábado (29), viatura da PM realizava o patrulhamento preventivo, passando pela BR 101, na altura do bairro Canivete, em Linhares, quando passou por cima do corpo já caído sobre a pista, sem percebê-lo anteriormente. Imediatamente ao perceberem que se tratava de uma pessoa, os policiais desembarcaram e tomaram providências para que o fato não acontece com outros veículos, e acionaram os recursos para atendimento da ocorrência. O óbito da vítima foi constatado no local e a perícia foi acionada. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil, para que o caso seja investigado."
O corpo de Adriano foi levado para o Serviço Médico Legal de Linhares. A família esteve no local, na manhã deste sábado, mas não quis gravar entrevista.
O caso vai ser investigado pela Polícia Civil de Linhares.
