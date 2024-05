Morre criança baleada na cabeça pelo irmão em Cachoeiro

Familiares dizem que tiro foi acidental; adolescente foi achado pela polícia na casa de um traficante e foi apreendido

O fato aconteceu na manhã de quinta, no bairro Zumbi, em Cachoeiro de Itapemirim, Sul do Espírito Santo. Segundo a família da vítima, o disparo foi acidental. O adolescente de 15 anos, segundo a Polícia Civil , foi autuado por ato infracional análogo ao crime de tentativa de homicídio qualificada e encaminhado ao Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo (Ciase).

Em entrevista ao repórter Matheus Passos, da TV Gazeta Sul, a família contou que o adolescente de 15 anos estava tentando esconder a arma da mãe e que o tiro foi disparado no momento em que a arma caiu no chão, quando o jovem saía de casa. Segundo a Polícia Militar, o adolescente foi encontrado na casa de um traficante da região, onde tentou fugir pela janela dos fundos do imóvel após avistar as equipes.