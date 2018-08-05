Moradores da Serra são vigiados por traficantes até na internet

Bandidos vasculham os celulares de moradores na Serra Crédito: Arabson

No bairro Carapina Grande, na Serra, o controle de traficantes sobre o cotidiano da comunidade ultrapassa a barreira física. Pela internet, através das redes sociais, criminosos fiscalizam o dia a dia de moradores alterando dois fundamentos do Estado democrático: o direito de ir e vir e o conceito de justiça.

O controle paralelo instaurado pelo PF, facção criminosa intitulada Ponto Final, comandada por Josimar da Conceição Rodrigues, o Nicota, 24 anos, preso no dia 28 de julho, em uma casa de shows, em Vitória, inclue - entre outras práticas criminosas - monitorar as conversas e mensagens trocadas pelos moradores do bairro, através do WhatsApp.

Colocam os meninos na pracinha e se desconfiarem do morador, param e obrigam a entregar o celular para ver se estão passando alguma informação para a polícia ou para algum rival. Vigiam tudo, até o que a gente curte, posta ou compartilha no Facebook, por exemplo, revela um morador, que aceitou falar desde que garantido o anonimato.

Quem mora na região tenta conviver com a rotina de ver amigos, conhecidos e familiares, serem expulsos de casa, espancados em via pública, revistados, recolhidos e aos poucos, se percebem no completo isolamento.

Entre os crimes mais cruéis cometidos pelos traficantes estão os chamados tribunais do tráfico, nos quais sentenças de morte são decretadas e executadas de acordo com determinações impostas pelo medo.

E a lei é clara: morador que não colaborar pode ser condenado a três destinos: ser expulso do bairro, surrado como exemplo ou terminar morto.

Moradora do bairro desde que nasceu, uma mulher conta que deixou o bairro por um tempo, por medo de ter o filho aliciado pelo tráfico. Os meninos são obrigados a ficar na entrada do bairro e avisar quando a polícia chega. E tem que falar a verdade. Senão, eles batem e fazem para todo mundo ver, para mostrar força, dar o exemplo, relata.

REFUGIADOS

Moradores relatam que desde que o PF assumiu o comando do tráfico de drogas no bairro, o acesso ao lazer e a uma vida minimamente razoável dentro da comunidade, tiveram que ser abandonados.

Com os tiroteios constantes e a ameaças de morte, até o campo de futebol e a praça do bairro viraram zona perigosa. Tínhamos até campeonatos de futebol no bairro, mas acabaram porque eles tomaram o campo pra eles. Eles podem jogar, mas a gente não. Acabou o prazer de viver lá, conta um morador que, por medo da violência, deixou o bairro com a família.

A reportagem procurou a Polícia Civil após as denúncias dos moradores, mas a assessoria de imprensa informou que não haveria fonte para falar sobre o assunto.

ONZE INTEGRANTES DO BANDO JÁ FORAM PRESOS

Onze integrantes da facção do Ponto Final já foram presos pela Delegacia de Crimes Contra a Vida (DCCV) da Serra, em pouco mais de um ano. A prisão mais recente feita pela delegacia foi do líder da gangue, Josimar da Conceição Rodrigues, o Nicota.

De acordo com a polícia e com relato de moradores, Nicota atuava como uma espécie de xerife ordenando a execução de rivais e comandando o tráfico de drogas em Carapina Grande.

Ele era o alvo número um da nossa delegacia. Era o Josimar quem ordenava as execuções no bairro e também quem determinava a expulsão de moradores que não compactuavam com o tráfico na região, ressaltou o delegado Rodrigo Sandi Mori, na época da prisão.

Em um ano, foram registrados 12 homicídios no bairro, a maioria deles atribuídos à Gangue do Ponto Final, de acordo com informações da DCCV. Nove casos ocorreram em 2017 e três neste ano. Dez deles já foram solucionados. Os outros dois estão muito próximos disso, garante o delegado.

Entre os presos da gangue do PF, está Jhonatan dos Santos Alcântara, o Piu Piu, 27 anos. Ele foi pego no dia 18 de junho deste ano, no Aeroporto de Vitória, tentando embarcar para Londres, na Inglaterra.

Saber que essas prisões aconteceram já traz um alívio para quem mora no bairro. Agora podemos respirar aliviados e com esperança de dias melhores, declara um morador, que por medo preferiu não se identificar.