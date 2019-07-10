Home
Moradora é autuada por construir casa em área de preservação em Alegre

Caso foi registrado no distrito de Rive

Gazeta Online

Publicado em 10 de julho de 2019 às 20:43

 - Atualizado há 6 anos

A Polícia Ambiental flagrou a construção de uma casa numa área de preservação permanente, a oito metros do braço norte do Rio Itapemirim, no distrito de Rive, em Alegre, Região do Caparaó.

Segundo os militares, o caso aconteceu na tarde desta terça-feira (09), após uma denúncia. No local, em contato com a proprietária, que acompanhou a fiscalização, foi constatada que a construção estava danificando uma área de 0.063 ha (630 m²), sem autorização do órgão ambiental competente.

Os militares registraram um boletim de ocorrência e a responsável foi apresentada na delegacia de Alegre para esclarecimentos.

De acordo com o artigo 60 da Lei Federal 9.605/98. (Lei de Crimes Ambientais), construir obras ou serviços potencialmente poluidores sem licença ou autorização do órgão ambiental competente é crime, com pena de detenção de um a seis meses, ou multa, ou ambas as penas cumulativamente.

