Morador flagra assalto na porta de casa em Vila Velha

Wallace Loss Nunes, 27, teve a casa invadida na manhã desta quinta (15) Crédito: Elis Carvalho

Cinco horas após um criminoso tentar assaltar um motociclista, atirar no portão de uma escola e invadir uma casa, o bairro Vila Nova, em Vila Velha, foi cenário de outro crime. Na mesma rua onde o bandido invadiu uma residência pela manhã, motoqueiros assaltaram uma moradora.

Depois de todo o susto, às 15 horas, eu saí para pagar contas. Dei de cara com motoqueiros armados assaltando uma moradora. Eles fugiram e eu socorri a moça. Quando a polícia chegou, era a mesma equipe que foi na minha casa pela manhã. Eles disseram: Na sua casa de novo? Essas coisas a gente não escolhe, disse o mensageiro Wallace Loss Nunes, 27, que teve a casa invadida pela manhã.

Ele completou que sofreu duas vezes no mesmo dia com esse clima pesado. Os motoqueiros não foram localizados.

Na hora eu só temi por minha família Wallace Loss Nunes

Ainda se recuperando do susto que levou após acordar com um criminoso em sua janela, no segundo andar, o mensageiro Wallace Loss Nunes, de 27 anos, contou que teve medo que o bandido fizesse algo com sua família.

Como foi a chegada do bandido?

Ele invadiu o quintal e subiu para o telhado da casa do primeiro andar, que dá acesso a casa do segundo andar, onde eu estava dormindo. Ele passou pela janela do quarto do meu irmão, de 9 anos, e deu de cara com o menino. Aí minha mãe começou a gritar ladrão, ladrão.

Foi quando eu acordei e ouvi os passos dele. Depois o vi passando pela janela do meu quarto.

O que você fez?

Ele estava parado, pesando para onde ir. Aí eu falei: Oh, doido. Essa hora da manhã e você me acordando? Aí ele disse que só iria passar e seguiu quebrando as telhas. Logo depois a polícia chegou, o mandou descer e ele caiu.

O que você pensou?

Só temi por minha família. Quando soube que meu irmãozinho ficou de frente pra ele, imaginei que o bandido podia ter entrado, feito meu irmão refém ou alguma maldade. Mas graças a Deus ele passou direto. Só queria mesmo fugir.