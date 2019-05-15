Home
Morador de rua que matou empresária no ES com vergalhão é condenado

Em maio do ano passado, o acusado arremessou um vergalhão que atingiu a cabeça da empresária, que estava dentro do carro dela. O caso aconteceu na Praia da Costa, em Vila Velha