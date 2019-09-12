Home
>
Polícia
>
Morador de rua é baleado na barriga enquanto dormia em calçada no ES

Morador de rua é baleado na barriga enquanto dormia em calçada no ES

Crime aconteceu no bairro Vila Capixaba, em Cariacica, na noite desta quarta-feira (11). Ação foi gravada por uma câmera de videomonitoramento