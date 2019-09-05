Briga por comida

Morador de rua da Serra morre após ser esfaqueado pela mulher

Testemunhas relataram para a Polícia Civil que a mulher, com a faca, abordou viatura da PM e informou que tinha matado o marido, mas que policiais teriam ignorado ocorrência

Publicado em 5 de setembro de 2019 às 09:49

O assassinato vai ser investigado pela Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa Crédito: Guilherme Ferrari

Um morador de rua morreu ao ser esfaqueado durante uma briga por comida, na madrugada deste sábado na Rua Espírito Santo, em Carapina, na Serra. A suspeita de ser a autora da facada é a companheira da vítima.

De acordo com informações de testemunhas, a vítima Leandro Pereira da Silva, 36 anos, era morador de rua e discutiu com a esposa, momento em que ela usou uma faca para golpear o marido duas vezes. Os dois golpes atingiram o peito da vítima.

Testemunhas contaram à Polícia Civil que após o crime, uma viatura da Polícia Militar passou pelo local e viu a mulher com a faca na mão. Ela teria se aproximado e contado que tinha matado o marido, porém, que os policiais teriam ignorado a informação e a orientaram a jogar a faca fora.

Quando os policiais do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) chegaram ao local, a suspeita já havia deixado a cena do crime. O corpo foi recolhido para o Departamento Médico Legal (DML) em Vitória.

Por nota a Polícia Militar informou que, durante o inquérito instaurado pela Polícia Civil, os militares podem ser acionados para esclarecer os fatos. "As testemunhas também podem ir até a Corregedoria da Polícia Militar, munidas de provas, e formalizar uma denúncia para que a PM apure devidamente os fatos. Informações como prefixo da viatura, horário do fato e as circunstâncias também devem ser informados", diz o texto da nota.





