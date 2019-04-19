Home
>
Polícia
>
Morador de rua agredido até a morte em Vila Velha é identificado

Morador de rua agredido até a morte em Vila Velha é identificado

Família fez o reconhecimento do DML de Vitória, e irmã desabafou: "É uma vida! Independentemente se está na rua, é um ser humano, e não merece ser tratado como ele foi"