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Vila Velha

Modelo e amiga são presas por tentar furtar roupas em shopping do ES

As duas jovens pagaram apenas uma das peças e saíram da loja com mercadorias estimadas em R$ 500, quando foram abordadas pelo segurança
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 nov 2019 às 17:15

Publicado em 27 de Novembro de 2019 às 17:15

Lorena Reis Bretas à esquerda, junto com a amiga e modelo Thaynan Drumond Crédito: Reprodução
Uma modelo e a amiga dela tentaram furtar roupas e acabaram presas, na noite dessa terça-feira (26), em um shopping localizado na Praia da Costa, em Vila Velha. A prisão aconteceu depois delas pagarem por apenas uma das peças e saírem de uma loja de departamento com as outras escondidas, avaliadas em cerca de R$500.
Abordadas do lado de fora do estabelecimento por um dos seguranças, que acompanhou a ação por meio de câmeras de videomonitoramento, a modelo Thaynan Drumond, de 22 anos, e a amiga Lorena Reis Bretas, de 19 anos, foram detidas em flagrante e encaminhadas para a Delegacia Regional de Vila Velha.
De lá, as duas seguiram para o Centro de Triagem de Viana. Na manhã desta quarta-feira (27), elas deram entrada no Centro Prisional Feminino de Cariacica, também na Região da Grande Vitória. Ambas seguem detidas por tentativa de furto, conforme tipificação nos artigos 155 e 14 do Código Penal Brasileiro.

A ESTRATÉGIA E A DESCOBERTA

De acordo com informações passadas pela Polícia Militar, as duas jovens se dirigiram ao caixa da loja para fazer o pagamento de uma peça. Em seguida, elas retiraram os dispositivos de segurança, que disparariam o alarme do estabelecimento, do restante das roupas e os esconderam no bolso de uma calça exposta para venda.
O que elas não sabiam é que um segurança já estava monitorando as atitudes delas, desde o início, por perceber um comportamento suspeito. Do lado de fora da loja, elas foram abordadas por ele e disseram que haviam pagado pelas peças, encontradas dentro das bolsas. No entanto, nenhuma nota fiscal referente à compra foi apresentada.

AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

Já nesta quarta-feira (27), as duas passaram por uma audiência de custódia, na qual tiveram a liberdade provisória concedida, mediante o pagamento de uma fiança de R$ 500, cada. De acordo com a Secretaria de Justiça (Sejus) do Espírito Santo, no entanto, o alvará de soltura ainda não foi recebido.
Apesar da liberdade, a decisão da juíza Thaita Campos Trevizan determina que elas não poderão sair de casa entre as 20h e 6h; nem frequentar bares, baladas e afins. Além disso, para sair da Região da Grande Vitória, as duas dependem de uma autorização prévia da Justiça.

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