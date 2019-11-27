4 opções de batons para comprar na Black Friday e usar o ano todo

A maquiagem pode ser tão importante na composição do look quanto roupas e acessórios. E o batom, é muitas vezes o iten coringa da composição. Por isso, nessa Black Friday, ele é um produto que vale a pena investir. Confira , segundo a Purepeople, 4 opções para comprar agora e usar o ano todo.
1 - BATOM DE LONGA DURAÇÃO
A maquiagem do verão costuma ser mais leve já que as altas temperaturas fazem os produtos derreterem na pele do rosto, mas algumas dicas de make valiosas garantem um visual sequinho e duradouro para curtir os dias de calor sem preocupação. Uma delas é usar batons de longa duração - eles viram grandes aliados na estação mais quente do ano e se mostram fundamentais no nécessaire. Algumas opções disponíveis para comprar na Black Friday são os batons líquidos Power Stay da Avon, Intransferível Una da Natura e Superfix de O Boticário.
2 - LIP TINT
Se você ainda não se rendeu ao efeito de "lábios manchadinhos" do lip tint, a Black Friday é a desculpa perfeita para apostar na trend! Vale apostar no Soul Tint da Eudora, no Tint Labial da Larissa Manoela e no Tracta Lip Tint, que estão em promoção na temporada. Vale lembrar que o produto é versátil, e também pode ser usado nas bochechas para dar um ar "saudável" ao visual.
3 - BATOM COLORIDO
O próximo verão promete ser marcado por tons vibrantes e tons acesos. E é claro que a maquiagem não fica de fora! Uma das formas de incluir cor na make é apostar em batons poderosos, como rosa pink ou laranja. Os batons Volumão da Quem Disse, Berenice? na cor Aboborê e Matte da Forever Liss Make Up são boas opções. Já quem prefere o bom e velho batom pink, vale investir no Kiss Me Pink Glam da Eudora.
4- BATOM VERMELHO
O batom vermelho é um clássico que tem lugar cativo na bolsa de qualquer pessoa. O item de beauté é investimento certeiro durante a Black Friday pois não sai de moda e funciona bem em qualquer ocasião, desde um look mais casual até produções elaboradas para festas. Com tecnologia antienvelhecimento, Hydra Creamy Lipstick nutre e protege a pele dos lábios, garantindo um efeito vibrante e superluminoso. Já o Matefix da Eudora promete um acabamento sequinho e contém manteiga de karité em sua composição. O Studded Kiss Crème, da Kat Von D, é vegano e livre de parabenos.