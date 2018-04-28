Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Beleza

Batom vermelho: saiba como utilizar essa tendência atemporal

Confira algumas dicas preciosas que garantem lábios perfeitos na hora de utilizar a cor

Publicado em 27 de Abril de 2018 às 22:46

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 abr 2018 às 22:46
Confira como utilizar o batom vermelho Crédito: Unsplash
O batom vermelho é o aliado perfeito para dar um toque especial e transformar a maquiagem. Hoje em dia existem diferentes tonalidades da cor, que pode ser usada em propostas mais cleans- maquiagens leves, ideais para usar durante o dia - até looks clássicos e glamourosos. 
O maquiador Mateus Almeida afirma que o batom vermelho é o único que não sai de moda e, atualmente, existem diferentes maneiras de usá-lo. "Já passamos por varias tendências ditando as formas de usar um batom vermelho, hoje em dia isso é muito relativo. Gosto sempre de frisar que existem varias tonalidades da cor, e se cada uma for usada corretamente vai ajudar a valorizar a maquiagem e também o sorriso", comentou Mateus. 
Para garantir lábios perfeitos algumas dicas são preciosas. André Menezes, maquiador e cabeleireiro, ressalta que para se obter um resultado perfeito é necessário usar protetor labial, pó compacto, corretivo e lápis labial.
"Utilize primeiro o protetor labial e espere secar, logo em seguida aplique um pouco de pó compacto nos lábios. O lápis labial pode ser usado antes do batom. Desenhe uma cruz na curvatura do lábio superior, em seguida, passe cuidadosamente o contorno ao longo da linha natural do lábio e, depois, use o lápis para cobrir toda a superfície. Se ainda assim o delineado dos lábios não estiver muito preciso, aplique uma pequena quantidade de corretivo e esfume com os dedos", explicou André. Outra dica é utilizar pincéis especializados para aplicação de batons nos lábios.  

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ataque a tiros em pirâmides do México deixa turista morta e várias pessoas feridas
Imagem BBC Brasil
Governo Trump manda delegado da PF que ajudou ICE a prender Ramagem deixar os EUA
Agência do Banco do Brasil em Baixo Guandu voltou a funcionar normalmente
Agência do Banco do Brasil volta a funcionar e não vai fechar em Baixo Guandu

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados