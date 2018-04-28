Batom vermelho: saiba como utilizar essa tendência atemporal

O batom vermelho é o aliado perfeito para dar um toque especial e transformar a maquiagem. Hoje em dia existem diferentes tonalidades da cor, que pode ser usada em propostas mais cleans- maquiagens leves, ideais para usar durante o dia - até looks clássicos e glamourosos.
O maquiador Mateus Almeida afirma que o batom vermelho é o único que não sai de moda e, atualmente, existem diferentes maneiras de usá-lo. "Já passamos por varias tendências ditando as formas de usar um batom vermelho, hoje em dia isso é muito relativo. Gosto sempre de frisar que existem varias tonalidades da cor, e se cada uma for usada corretamente vai ajudar a valorizar a maquiagem e também o sorriso", comentou Mateus.
Para garantir lábios perfeitos algumas dicas são preciosas. André Menezes, maquiador e cabeleireiro, ressalta que para se obter um resultado perfeito é necessário usar protetor labial, pó compacto, corretivo e lápis labial.
"Utilize primeiro o protetor labial e espere secar, logo em seguida aplique um pouco de pó compacto nos lábios. O lápis labial pode ser usado antes do batom. Desenhe uma cruz na curvatura do lábio superior, em seguida, passe cuidadosamente o contorno ao longo da linha natural do lábio e, depois, use o lápis para cobrir toda a superfície. Se ainda assim o delineado dos lábios não estiver muito preciso, aplique uma pequena quantidade de corretivo e esfume com os dedos", explicou André. Outra dica é utilizar pincéis especializados para aplicação de batons nos lábios.