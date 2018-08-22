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Beleza do bem

Marca lança batom para arrecadar fundos para mulheres presas

O dinheiro arrecadado com as vendas será revertido para o projeto unPrison, que trabalha para ensinar as mulheres encarceradas novas profissões
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 ago 2018 às 19:18

Publicado em 22 de Agosto de 2018 às 19:18

O batom não contém parabenos, não é testado em animais e está à venda no site da marca Crédito: Reprodução/ thelipsticklobby.com
A jornalista norte-americana Gloria Steinem é um ícone feminista e é conhecida por lutar ativamente pelo direito das mulheres desde os anos 1690. Em seu novo projeto, ela lança um batom para ajudar mulheres que estão presas.
Para isso, a escritora se uniu a marca The Lipstick Lobby, uma organização não governamental que vende batons, camisetas e acessórios para arrecadar fundos para mulheres. Em lançamentos anteriores, a empresa ajudou a organização Planed Parenthood e uma campanha pelo desarmamento.
O "The Clear" consiste em um batom hidratante transparente enriquecido com vitamina E Crédito: Reprodução/ thelipsticklobby.com
Agora, o foco são mulheres presas. O dinheiro das vendas do The Clear, um batom hidratante transparente enriquecido com vitamina E, será revertido ao projeto unPrison, que trabalha para ensinar as mulheres encarceradas novas profissões, ajudar elas com planejamento da vida quando estiverem livres e a manter contato com os filhos enquanto estão presas.
"Devemos cuidar dos problemas como os vemos - as mulheres presas têm as probabilidades contra elas e não possuem recursos para sustentar a si mesmas, as suas famílias nem para obter a ajuda que precisam", explica Gloria em comunicado.
O batom The Clear custa 19 dólares (aproximadamente R$ 77,50), não contém parabenos, não é testado em animais e está à venda no site da The Lipstick Lobby.

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