Niina Secrets lança batom em parceria com a MAC durante seu casamento

A blogueira revelou a cor do seu batom em parceria com a MAC no seu casamento Crédito: (Foto: Reprodução/Instagram)

A youtuber Nina Santina, conhecida como Niina Secrets, revelou a cor do batom que criou em parceria com a MAC durante seu casamento com Guilherme Oliveira no último sábado, 26. Chamado MACxNiinaSecrets, o produto tem um tom de nude com fundo rosado e textura cremosa.

A marca de cosméticos ainda não revelou a data de lançamento oficial do batom, mas o início das vendas está previsto para o segundo semestre de 2018, com o valor de R$ 79,00.