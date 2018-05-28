Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Celebridades

Niina Secrets lança batom em parceria com a MAC durante seu casamento

A influencer revelou a cor do seu batom em seu casamento com Guilherme Oliveira

Publicado em 28 de Maio de 2018 às 17:23

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 mai 2018 às 17:23
A blogueira revelou a cor do seu batom em parceria com a MAC no seu casamento Crédito: (Foto: Reprodução/Instagram)
A youtuber Nina Santina, conhecida como Niina Secrets, revelou a cor do batom que criou em parceria com a MAC durante seu casamento com Guilherme Oliveira no último sábado, 26. Chamado MACxNiinaSecrets, o produto tem um tom de nude com fundo rosado e textura cremosa.
A marca de cosméticos ainda não revelou a data de lançamento oficial do batom, mas o início das vendas está previsto para o segundo semestre de 2018, com o valor de R$ 79,00.
Na cerimônia, Niina usou um vestido assinado pela estilista gaúcha Solaine Piccoli. Ela foi responsável pela própria maquiagem, enquanto o penteado foi feito pelo cabeleireiro Marcos Proença.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O que é a leitura profunda e por que ela faz bem para o cérebro
Imagem de destaque
Como suas roupas velhas podem ir parar neste deserto no Chile
Imagem de destaque
Os homens que estão criticando as tendências de 'masculinidade' nas redes sociais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados