Ministério Público descarta envolvimento de professora com quadrilha

Um dos carros de luxo apreendidos pela polícia durante operação Traitone, da Delegacia de Defraudações e Falsificações Crédito: Bianca Vaillant

professora Aline de Paula Nunes, de 37 anos, não irá responder na Justiça pelas acusações de formação de quadrilha e falsificação de documentos de carros de luxo, na Grande Vitória. O Ministério Público não a denunciou no decorrer do processo aberto mediante inquérito policial. , de 37 anos, não irá responder na Justiça pelas acusações de formação de quadrilha e falsificação de documentos de carros de luxo, na Grande Vitória. O Ministério Público não a denunciou no decorrer do processo aberto mediante inquérito policial.

Segundo o advogado da professora, David Metzker, ela foi retirada do processo pois a promotoria entendeu que Aline não participou dos crimes praticados pela quadrilha. A decisão foi publicada pelo Tribunal de Justiça (TJ-ES) na última quarta-feira (6).

Outras três pessoas, entre elas o marido dela, o militar reformado Marcos dos Santos, 42 anos, e os empresários Fábio Ferreira, 46, Paulo Henrique de LAvarenga Rodrigues, foram presas pela polícia no dia 18 de maio.

preso na loja dele na Avenida Fernando Ferrari, em Vitória. Na última quarta-feira, a equipe da Delegacia de Defraudações e Falsificações (Defa) deteve o comerciante Carlos Eduardo Alves dos Santos, o Dudu Boca, 42,, em Vitória.

A professora Aline de Paula chegou a ser detida no dia 11 de abril, mas foi liberada por meio de pagamento de fiança. Com esta situação, o Ministério Público entendeu que ela não vai responder por associação criminosa e demais crimes em que foi acusada, uma vez que Aline estava em posse de um produto de crime, mas desconhecia isso. Portanto, observou-se uma receptação culposa e o juiz encaminhou o caso dela para Juizado Especial, disse o advogado.

OPERAÇÃO TRAITORE

Todas as prisões foram realizadas em decorrência da operação Traitore deflagrada pela Delegacia de Defraudações e Falsificações (Defa), onde eram apuradas a venda de carros de luxo irregulares e com documentos falsos.

Os veículos eram clonados, adulterados ou ainda com irregularidades de pagamento, e repassados para pessoas de boa-fé que compravam os carros por presos de mercado. Um exemplo era uma caminhonete negociada entre eles por R$ 35 mil, mas que era pedida pela quadrilha por mais de R$ 100 mil, com documentos falsos ou adulterados.