Ministério Público descarta envolvimento de professora com quadrilha

A professora Aline de Paula Nunes, de 37 anos, não irá responder na Justiça pelas acusações de formação de quadrilha e falsificação de documentos de carros de luxo, na Grande Vitória. O Ministério Público não a denunciou no decorrer do processo aberto mediante inquérito policial.
Segundo o advogado da professora, David Metzker, ela foi retirada do processo pois a promotoria entendeu que Aline não participou dos crimes praticados pela quadrilha. A decisão foi publicada pelo Tribunal de Justiça (TJ-ES) na última quarta-feira (6).
Outras três pessoas, entre elas o marido dela, o militar reformado Marcos dos Santos, 42 anos, e os empresários Fábio Ferreira, 46, Paulo Henrique de LAvarenga Rodrigues, foram presas pela polícia no dia 18 de maio.
Na última quarta-feira, a equipe da Delegacia de Defraudações e Falsificações (Defa) deteve o comerciante Carlos Eduardo Alves dos Santos, o Dudu Boca, 42, preso na loja dele na Avenida Fernando Ferrari, em Vitória.
A professora Aline de Paula chegou a ser detida no dia 11 de abril, mas foi liberada por meio de pagamento de fiança. Com esta situação, o Ministério Público entendeu que ela não vai responder por associação criminosa e demais crimes em que foi acusada, uma vez que Aline estava em posse de um produto de crime, mas desconhecia isso. Portanto, observou-se uma receptação culposa e o juiz encaminhou o caso dela para Juizado Especial, disse o advogado.
OPERAÇÃO TRAITORE
Todas as prisões foram realizadas em decorrência da operação Traitore deflagrada pela Delegacia de Defraudações e Falsificações (Defa), onde eram apuradas a venda de carros de luxo irregulares e com documentos falsos.
Os veículos eram clonados, adulterados ou ainda com irregularidades de pagamento, e repassados para pessoas de boa-fé que compravam os carros por presos de mercado. Um exemplo era uma caminhonete negociada entre eles por R$ 35 mil, mas que era pedida pela quadrilha por mais de R$ 100 mil, com documentos falsos ou adulterados.
Os golpes foram descobertos pela polícia após uma vítima, ao perceber que tinha comprado um carro ilegal, denunciou o caso à polícia. Ainda está foragido Robson Teixeira Alves Gusmão, 36, que possui de mandando de prisão em aberto.