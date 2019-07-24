Arrastão em ônibus

Microempresário corre e ajuda a prender bandido em Vitória

Publicado em 24 de julho de 2019 às 15:07 - Atualizado há 6 anos

Suspeito de assaltar em transcol é preso Crédito: Esthefany Mesquita

Um microempresário, de 24 anos, correu atrás de um criminoso que havia acabado de assaltar passageiros de um ônibus Transcol, às 9h, desta quarta-feira (24), no bairro Forte São João, em Vitória.

Segundo uma das vítimas, uma vendedora, de 50 anos, o coletivo da linha 559, saiu do terminal de São Torquato, em Vila Velha, e seguia para Laranjeiras, na Serra. “Ele estava acompanhado de outro rapaz, os dois sentados nos bancos de trás. Quando chegou próximo ao bairro Forte São João, eles levantaram e começaram a gritar pedindo nossos pertences. Um deles estava de mochila e mostrou uma arma”.

A vendedora contou que o suspeito mandava as vítimas ficarem calmas pois só queria os objetos. “Ele mandava a gente ficar tranquilo, mas eles mesmos estavam bem nervosos”.

A vítima destacou ainda que, no momento do crime, o ônibus transportava cerca de 58 pessoas. “Eles pegaram o telefone de umas oito pessoas e desceram no ponto, o mesmo que encontramos o rapaz corajoso que correu atrás desse bandido”, afirmou.

O empresário destacou que estava no local aguardando um ônibus para o trabalho, em Vila Velha, quando ouviu os passageiros gritando ladrão. “Primeiro eu tentei entender o que estava acontecendo, e os passageiros gritaram ‘ladrão, ladrão’, foi aí que eu perguntei quem era, e eles apontaram para o cara que estava com uma camiseta amarela e mochila. Eu não pensei duas vezes e fui atrás dele”.

De acordo com o jovem, o segundo suspeito desceu do ônibus e passou por ele andando. “Ele fingiu que nem conhecia o comparsa dele. Eu nem imaginei que eles estavam juntos porque todo mundo apontou para o homem de camisa amarela”.

O empresário atravessou a Avenida Vitória, próximo a uma faculdade da região, e conseguiu alcançar o bandido. “Eu moro no bairro, sei que quem rouba lá não sobe o morro que fica na mesma direção que ele seguia, por isso nem pensei, só fui atrás. Eu segurei ele e chamaram a polícia”, destacou.

Quando a Polícia Militar chegou ao local, além do microempresário outros populares também seguravam o suspeito. O assaltante foi encaminhado à 1ª Delegacia Regional de Vitória. Com ele, além dos telefones, foi encontrada também uma arma falsa.

A ocorrência segue em andamento na delegacia.

