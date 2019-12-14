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Dois presos

Metralhadora caseira é apreendida em carro em Vila Velha

Arma estava escondida em um veículo, estacionado em frente a uma boate. Criminosos foram autuados em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e encaminhados ao Centro de Triagem de Viana
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 dez 2019 às 14:57

Publicado em 14 de Dezembro de 2019 às 14:57

Metralhadora de fabricação caseira foi encontrada dentro de carro pela Guarda Municipal de Vila Velha Crédito: Divulgação / PM
Dois homens foram presos na madrugada deste sábado (14), em frente a uma boate, em Vila Velha, com uma metralhadora de fabricação caseira escondida dentro do carro.  Agentes da Guarda Municipal do município localizaram os criminosos depois de receberem uma denúncia e constataram que a metralhadora foi feita sob encomenda, mas não divulgaram detalhes sobre isso. 
Os suspeitos foram levados para o Departamento de Polícia Judiciária (DPJ) de Vila Velha. Na delegacia, os policiais descobriram que os dois detidos já haviam sido presos antes. Um deles cumpriu pena por assassinato e saiu da prisão há quatro meses.
Metralhadora de fabricação caseira foi feita sob encomenda Crédito: Divulgação / PM

AUTUADOS EM FLAGRANTE 

A Polícia Civil informou que Luiz Cláudio de Aguiar Duarte e Jackson Sampaio Pereira foram autuados em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e encaminhados ao Centro de Triagem de Viana.

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