Metralhadora caseira é apreendida em carro em Vila Velha

Dois homens foram presos na madrugada deste sábado (14), em frente a uma boate, em Vila Velha, com uma metralhadora de fabricação caseira escondida dentro do carro. Agentes da Guarda Municipal do município localizaram os criminosos depois de receberem uma denúncia e constataram que a metralhadora foi feita sob encomenda, mas não divulgaram detalhes sobre isso.
Os suspeitos foram levados para o Departamento de Polícia Judiciária (DPJ) de Vila Velha. Na delegacia, os policiais descobriram que os dois detidos já haviam sido presos antes. Um deles cumpriu pena por assassinato e saiu da prisão há quatro meses.
AUTUADOS EM FLAGRANTE
A Polícia Civil informou que Luiz Cláudio de Aguiar Duarte e Jackson Sampaio Pereira foram autuados em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e encaminhados ao Centro de Triagem de Viana.