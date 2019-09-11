Home
>
Polícia
>
Mesmo preso, Hilário Frasson continua recebendo salário de R$ 5,1 mil

Mesmo preso, Hilário Frasson continua recebendo salário de R$ 5,1 mil

Valor está disponível no Portal da Transparência do Governo do Estado; Hilário era policial civil e está preso desde 21 de setembro de 2017