Mesmo após assaltos, comerciante no ES desiste de fechar as portas

Orlando Busatto chegou a fechar a lanchonete administrada por ele no Centro de Vitória. Com apoio da família e amigos, ele tenta se reerguer, mesmo com prejuízo de R$ 50 mil