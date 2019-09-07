Home
Menino morre após ser atropelado por caminhão no ES

O caminhoneiro entrava no galpão de um depósito de café, no bairro São Sebastião, quando atropelou Rafael Ramos Lázaro. A vítima foi socorrida com vida, mas morreu no hospital