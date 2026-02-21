Home
>
Polícia
>
Menino de dois anos morre afogado em piscina em Cariacica

Menino de dois anos morre afogado em piscina em Cariacica

Companheira do pai da criança, de 17 anos, foi apreendida por abandono de incapaz; caso aconteceu na última sexta-feira (20)

Júlia Afonso

Repórter / [email protected]

Publicado em 21 de fevereiro de 2026 às 19:32

Delegacia Especializada de Adolescentes em Conflito com a Lei (Deacle)
Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo (Ciase), para onde companheira do pai do menino foi levada Crédito: Divulgação Polícia Civil

Um menino de dois anos morreu após se afogar em uma piscina no bairro Jardim Botânico, em Cariacica, na última sexta-feira (20). A criança chegou a ser socorrida, mas não resistiu. A companheira do pai dele, de 17 anos, acabou autuada por ato infracional análogo a abandono de incapaz.

Recomendado para você

Vítima de 56 anos foi socorrida com apoio do helicóptero do Notaer e transferida para Vitória

Homem tem pé amputado após acidente com roçadeira em Ecoporanga

Companheira do pai da criança, de 17 anos, foi apreendida por abandono de incapaz; caso aconteceu na última sexta-feira (20)

Menino de dois anos morre afogado em piscina em Cariacica

Suspeito foi detido com duas facas e um objeto perfurante no bairro Guandu

Homem é preso após agredir companheira e ameaçar funcionárias de sorveteria em Cachoeiro

De acordo com a Polícia Militar, o menino foi encontrado sozinho e desacordado no fundo de uma piscina funda do bairro, pela manhã. Segundo testemunhas, o local costuma ficar fechado. Vizinhos viram o garoto, resgataram a criança, fizeram manobras de reanimação e o levaram para o Pronto Atendimento (PA) de Alto Lage.

O pai dele apareceu na unidade de saúde e informou aos policiais que tinha deixado o filho em sua casa com a atual companheira e a avó do menino, que estavam dormindo, e saiu para cortar cabelo. No barbeiro, soube do acontecido e foi até o PA.

A criança foi encaminhada para o Hospital Estadual Infantil de Vitória, mas, segundo a Polícia Civil, não resistiu e morreu na manhã deste sábado (21).

Um tio da criança relatou à PM que a esposa dele já havia registrado ocorrências de maus-tratos contra a criança. 

Adolescente apreendida

A companheira do pai do menino, que estava responsável pelos cuidados da criança, acabou apreendida. De acordo com a Polícia Civil, ela foi conduzida à Delegacia Especializada do Adolescente em Conflito com a Lei (Deacle) e autuada por ato infracional análogo ao crime de abandono de incapaz. Em seguida, foi encaminhada ao Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo (Ciase). O caso segue sob investigação.

Após as diligências, a autoridade policial pode modificar a tipificação do crime no momento do indiciamento, considerando novas provas e análises.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais