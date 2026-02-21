Bairro Jardim Botânico

Menino de dois anos morre afogado em piscina em Cariacica

Companheira do pai da criança, de 17 anos, foi apreendida por abandono de incapaz; caso aconteceu na última sexta-feira (20)

Publicado em 21 de fevereiro de 2026 às 19:32

Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo (Ciase), para onde companheira do pai do menino foi levada Crédito: Divulgação Polícia Civil

Um menino de dois anos morreu após se afogar em uma piscina no bairro Jardim Botânico, em Cariacica, na última sexta-feira (20). A criança chegou a ser socorrida, mas não resistiu. A companheira do pai dele, de 17 anos, acabou autuada por ato infracional análogo a abandono de incapaz.

De acordo com a Polícia Militar, o menino foi encontrado sozinho e desacordado no fundo de uma piscina funda do bairro, pela manhã. Segundo testemunhas, o local costuma ficar fechado. Vizinhos viram o garoto, resgataram a criança, fizeram manobras de reanimação e o levaram para o Pronto Atendimento (PA) de Alto Lage.

O pai dele apareceu na unidade de saúde e informou aos policiais que tinha deixado o filho em sua casa com a atual companheira e a avó do menino, que estavam dormindo, e saiu para cortar cabelo. No barbeiro, soube do acontecido e foi até o PA.

A criança foi encaminhada para o Hospital Estadual Infantil de Vitória, mas, segundo a Polícia Civil, não resistiu e morreu na manhã deste sábado (21).

Um tio da criança relatou à PM que a esposa dele já havia registrado ocorrências de maus-tratos contra a criança.

Adolescente apreendida

A companheira do pai do menino, que estava responsável pelos cuidados da criança, acabou apreendida. De acordo com a Polícia Civil, ela foi conduzida à Delegacia Especializada do Adolescente em Conflito com a Lei (Deacle) e autuada por ato infracional análogo ao crime de abandono de incapaz. Em seguida, foi encaminhada ao Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo (Ciase). O caso segue sob investigação.

Após as diligências, a autoridade policial pode modificar a tipificação do crime no momento do indiciamento, considerando novas provas e análises.

