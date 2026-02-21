Homem é preso após agredir companheira e ameaçar funcionárias de sorveteria em Cachoeiro

Publicado em 21 de fevereiro de 2026 às 17:34
Um homem de 37 anos foi preso em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, após agredir a companheira e ameaçar funcionárias de uma sorveteria. Segundo a Guarda Municipal, a vítima, de 44 anos, entrou no estabelecimento, que fica na Rua Bernardo Horta, no bairro Guandu, para pedir ajuda.
As funcionárias foram ameaçadas porque impediram a entrada do agressor, que teria dito que quebraria o estabelecimento caso não o deixassem pegar a companheira. Durante a abordagem, os agentes encontraram com ele duas facas e um objeto perfurante. A mulher relatou que sofre agressões físicas e psicológicas frequentes, que já teve duas costelas quebradas em episódios anteriores e que o companheiro teria roubado dinheiro dela para comprar drogas e bebidas.
O homem foi detido e, enquanto era encaminhado à Delegacia de Cachoeiro, danificou parte da viatura, quebrando o vidro do compartimento de presos. Como ficou ferido, ele foi levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Marbrasa para atendimento médico e, em seguida, encaminhado à delegacia. A reportagem procurou a Polícia Civil para obter detalhes sobre a autuação, mas não houve retorno até a publicação desta matéria.
