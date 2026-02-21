Home
Homem tem pé amputado após acidente com roçadeira em Ecoporanga
Publicado em 21/02/2026 às 19h41
Homem de 56 anos teve o pé direito amputado após acidente com roçadeira em Ecoporanga. Ele foi estabilizado por equipe do SAMU e transferido para Vitória com apoio do helicóptero do NOTAER.
Equipe do Samu presta atendimento à vítima antes da transferência aérea Crédito: Notaer/ Divulgação

Um homem de 56 anos teve o pé direito amputado após sofrer um acidente com uma roçadeira em Ecoporanga, no Noroeste do Espírito Santo. O caso foi registrado no fim da tarde de sexta-feira (20) e mobilizou equipes de resgate no município.

Segundo o Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer), o paciente deu entrada no hospital da cidade por volta das 16h30, já com amputação completa do pé direito após o acidente. Diante da gravidade do caso, foi acionado um helicóptero para o transporte.

A aeronave transportou uma equipe do Samu até a unidade hospitalar, onde o homem foi estabilizado e preparado para a transferência. Em seguida, ele foi levado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória. Não foram divulgados mais detalhes sobre o estado de saúde da vítima.

