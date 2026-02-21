Homem tem pé amputado após acidente com roçadeira em Ecoporanga
Um homem de 56 anos teve o pé direito amputado após sofrer um acidente com uma roçadeira em Ecoporanga, no Noroeste do Espírito Santo. O caso foi registrado no fim da tarde de sexta-feira (20) e mobilizou equipes de resgate no município.
Segundo o Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer), o paciente deu entrada no hospital da cidade por volta das 16h30, já com amputação completa do pé direito após o acidente. Diante da gravidade do caso, foi acionado um helicóptero para o transporte.
A aeronave transportou uma equipe do Samu até a unidade hospitalar, onde o homem foi estabilizado e preparado para a transferência. Em seguida, ele foi levado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória. Não foram divulgados mais detalhes sobre o estado de saúde da vítima.