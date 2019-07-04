Menino de 12 anos é assassinado a tiros em Aracruz

Publicado em 4 de julho de 2019 às 15:04
- Atualizado há 6 anos
Um menino de 12 anos foi assassinado a tiros no distrito de Guaraná, em Aracruz, região Norte do Estado. O corpo foi encontrado na tarde desta quarta-feira (03).
A Polícia Militar informou que foi acionada por um popular. Ele contou que caminhava pela estrada, próximo a uma plantação de eucaliptos, quando encontrou um corpo caído no chão. Os policiais foram até o local e constataram que Guilherme da Silva Fernandes foi morto por disparos de arma de fogo. Nenhum suspeito foi localizado.
Segundo a Polícia Civil, o caso é investigado pela Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Aracruz e a autoria e a motivação do crime ainda são desconhecidas. O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para ser feito o exame cadavérico que vai apontar a causa da morte.
A PC destaca que denúncias podem ser feitas por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo site disquedenuncia181.es.gov.br. Não é preciso se identificar.
