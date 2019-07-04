Home
Menino de 12 anos é assassinado a tiros em Aracruz

Menino de 12 anos é assassinado a tiros em Aracruz

O corpo de Guilherme da Silva Fernandes foi encontrado próximo a uma plantação de eucaliptos, no distrito de Guaraná. Caso é investigado pela Polícia Civil.

Gazeta Online

Publicado em 4 de julho de 2019 às 15:04

 - Atualizado há 6 anos

Caso é investigado pela Delegacia de Aracruz Crédito: Divulgação | Polícia Civil | Arquivo

Um menino de 12 anos foi assassinado a tiros no distrito de Guaraná, em Aracruz, região Norte do Estado. O corpo foi encontrado na tarde desta quarta-feira (03).

A Polícia Militar informou que foi acionada por um popular. Ele contou que caminhava pela estrada, próximo a uma plantação de eucaliptos, quando encontrou um corpo caído no chão. Os policiais foram até o local e constataram que Guilherme da Silva Fernandes foi morto por disparos de arma de fogo. Nenhum suspeito foi localizado.

Segundo a Polícia Civil, o caso é investigado pela Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Aracruz e a autoria e a motivação do crime ainda são desconhecidas. O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para ser feito o exame cadavérico que vai apontar a causa da morte.

A PC destaca que denúncias podem ser feitas por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo site disquedenuncia181.es.gov.br. Não é preciso se identificar.

