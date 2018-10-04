Menina tem perna quebrada a chineladas pelo namorado da mãe em Vila Velha

Menina de dois anos, teve a perna direita imobilizada Crédito: Mayra Bandeira

Uma criança de dois anos foi agredida pelo namorado da mãe e teve a perna quebrada durante uma surra. O caso aconteceu no bairro Cidade da barra, Vila Velha , na noite desta quarta-feira (03). A mãe da menina, uma estudante de 20 anos, que está grávida de quatro meses, também foi agredida ao tentar defender a filha.

A mulher contou que estava na casa do namorado e, em determinado momento, o homem se irritou porque a criança não queria jantar. Ele, então, pegou um chinelo de borracha e passou a bater na garota. Vendo a cena, a estudante interferiu e foi xingada pelo namorado e expulsa da casa dele. Quando ela se preparava para ir embora, percebeu que a filha estava mancando e não conseguia ficar em pé. Desesperada, a estudante pediu ajuda ao cunhado.

Neste momento, o suspeito, um jovem de 19 anos, deu um chute na namorada e ela acabou caindo. Em seguida, ele passou a agredir a vítima com socos, chutes e puxões de cabelo. Foram os vizinhos do suspeito que acionaram a polícia.

Porém, ele fugiu antes da chegada dos militares. Mãe e filha foram socorridas para um hospital do município e liberadas após atendimento médico. Por sorte, a estudante e o bebê passam bem. Já a menina de dois anos, teve a perna direita imobilizada. A ocorrência foi registrada no Plantão Especializado da Mulher (Pem), em Vitória.

SEMANA COM CASOS DE AGRESSÕES CONTRA CRIANÇAS

Pronto Socorro do Hospital Infantil de Vitória Crédito: Fernando Madeira

Na segunda-feira (01), um recém-nascido de 27 dias foi internado em estado grave, com traumatismo craniano , no Hospital Infantil, em Vitória. O pai da criança foi preso, suspeito de bater no bebê. Porém, ele nega a violência e diz que o filho mais velho, que é autista, é quem teria jogado o irmão no chão.

Vizinhos e parentes confirmam a versão do pai e ressaltam que a família, que mora em Cariacica, vive em uma situação de vulnerabilidade social.

Os nomes dos pais não foram informados para preservar a identidade das crianças. O recém-nascido deu entrada no Hospital Infantil, em Vitória, no início da noite de domingo (30), em estado grave e com marcas roxas no lado esquerdo do rosto, de acordo com o boletim médico. Essa foi a terceira vez que o bebê deu entrada na mesma unidade, com machucados pelo corpo. Sempre acompanhado do pai e socorrido pelo Samu.

Em todas a vezes, o pai do bebê, um açougueiro de 30 anos, contou que o recém-nascido foi jogado no chão, pelo irmão, uma criança de 5 anos.

MÃE SURTA E JOGA BEBÊ DE JANELA

De acordo com os policiais militares que atenderam a ocorrência, o pai contou que a esposa sofre de transtorno bipolar e quebrou a janela, jogando a criança em um momento de surto. O bebê, que completa três meses no próximo domingo (7), foi levado pelos Bombeiros ao Hospital Infantil de Vitória, onde segue internado.

O vizinho contou aos policiais que atenderam a ocorrência que acordou muito assustado com o barulho, antes de avistar pai e criança caídos dentro da sua casa. A mãe fugiu do local após jogar o filho, mas foi localizada por uma viatura da PM próximo à praça de Campo Grande.

Após ser encontrada, a mulher de 29 anos foi encaminhada escoltada ao Hospital Estadual de Atenção Clínica (Heac), o antigo Adauto Botelho, também em Cariacica. Na ocorrência, os PMs disseram que ela se encontrava em surto, não falava coisa com coisa e estava muito agressiva.