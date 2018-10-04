Menina tem perna quebrada a chineladas pelo namorado da mãe em Vila Velha

Uma criança de dois anos foi agredida pelo namorado da mãe e teve a perna quebrada durante uma surra. O caso aconteceu no bairro Cidade da barra, Vila Velha, na noite desta quarta-feira (03). A mãe da menina, uma estudante de 20 anos, que está grávida de quatro meses, também foi agredida ao tentar defender a filha.
A mulher contou que estava na casa do namorado e, em determinado momento, o homem se irritou porque a criança não queria jantar. Ele, então, pegou um chinelo de borracha e passou a bater na garota. Vendo a cena, a estudante interferiu e foi xingada pelo namorado e expulsa da casa dele. Quando ela se preparava para ir embora, percebeu que a filha estava mancando e não conseguia ficar em pé. Desesperada, a estudante pediu ajuda ao cunhado.
Neste momento, o suspeito, um jovem de 19 anos, deu um chute na namorada e ela acabou caindo. Em seguida, ele passou a agredir a vítima com socos, chutes e puxões de cabelo. Foram os vizinhos do suspeito que acionaram a polícia.
Porém, ele fugiu antes da chegada dos militares. Mãe e filha foram socorridas para um hospital do município e liberadas após atendimento médico. Por sorte, a estudante e o bebê passam bem. Já a menina de dois anos, teve a perna direita imobilizada. A ocorrência foi registrada no Plantão Especializado da Mulher (Pem), em Vitória.
SEMANA COM CASOS DE AGRESSÕES CONTRA CRIANÇAS
Na segunda-feira (01), um recém-nascido de 27 dias foi internado em estado grave, com traumatismo craniano, no Hospital Infantil, em Vitória. O pai da criança foi preso, suspeito de bater no bebê. Porém, ele nega a violência e diz que o filho mais velho, que é autista, é quem teria jogado o irmão no chão.
Vizinhos e parentes confirmam a versão do pai e ressaltam que a família, que mora em Cariacica, vive em uma situação de vulnerabilidade social.
Os nomes dos pais não foram informados para preservar a identidade das crianças. O recém-nascido deu entrada no Hospital Infantil, em Vitória, no início da noite de domingo (30), em estado grave e com marcas roxas no lado esquerdo do rosto, de acordo com o boletim médico. Essa foi a terceira vez que o bebê deu entrada na mesma unidade, com machucados pelo corpo. Sempre acompanhado do pai e socorrido pelo Samu.
Em todas a vezes, o pai do bebê, um açougueiro de 30 anos, contou que o recém-nascido foi jogado no chão, pelo irmão, uma criança de 5 anos.
MÃE SURTA E JOGA BEBÊ DE JANELA
Na terça (02, um bebê de apenas dois meses de idade foi jogado pela mãe, de 29 anos, do segundo andar de uma casa no bairro Campo Grande, em Cariacica. A criança caiu em cima do telhado de um vizinho, no primeiro andar, no final da madrugada desta terça-feira (2). O pai, de 35 anos, ainda tentou resgatar o filho, mas o telhado quebrou e os dois caíram.
De acordo com os policiais militares que atenderam a ocorrência, o pai contou que a esposa sofre de transtorno bipolar e quebrou a janela, jogando a criança em um momento de surto. O bebê, que completa três meses no próximo domingo (7), foi levado pelos Bombeiros ao Hospital Infantil de Vitória, onde segue internado.
O vizinho contou aos policiais que atenderam a ocorrência que acordou muito assustado com o barulho, antes de avistar pai e criança caídos dentro da sua casa. A mãe fugiu do local após jogar o filho, mas foi localizada por uma viatura da PM próximo à praça de Campo Grande.
Após ser encontrada, a mulher de 29 anos foi encaminhada escoltada ao Hospital Estadual de Atenção Clínica (Heac), o antigo Adauto Botelho, também em Cariacica. Na ocorrência, os PMs disseram que ela se encontrava em surto, não falava coisa com coisa e estava muito agressiva.
O pai da criança foi socorrido pelo Samu para o Hospital São Lucas, pois, após cair do telhado, estava sentindo dores. Os policiais militares registraram a ocorrência na 4ª Delegacia Regional de Cariacica.