Menina é abusada e espancada em Vila Velha

Publicado em 29 de julho de 2019 às 14:26
- Atualizado há 6 anos
Uma menina de 12 anos foi espancada e abusada sexualmente por um criminoso, de 21 anos, quando seguia para igreja, na manhã deste domingo (28), no bairro Balneário Ponta da Fruta, em Vila Velha. De acordo com a Polícia Civil, a vítima estudou com a irmã do suspeito e ela o reconheceu.
A mãe da adolescente, uma diarista de 32 anos, contou que a filha saiu de casa por volta das 7h30, como de costume. Quando a adolescente passava por uma rua próxima da Avenida Antônio Leite, na região, foi abordada pelo criminoso dizendo que a vítima era muito bonita e perguntou se podia acompanhá-la. A garota teria negado o convite do suspeito e disse que tinha namorado.
O jovem chegou a fingir que iria embora, mas, metros à frente, próximo a um matagal, foi feita uma nova abordagem. Ele pediu o telefone da garota e fez ameaças de morte. Em seguida, puxou a menina para o mato e praticou o abuso.
"Ele a obrigou a seguir para o meio do mato e depois de abusar da minha filha, ficou irritado porque ela o reconheceu. Ele começou a enforcar minha filha e ela desmaiou. Depois disso, ele a agrediu com chutes no rosto. Foi muita covardia", desabafou a mãe da vítima.
De acordo com a mulher, apesar das agressões, a filha teve apenas uma pequena fratura no nariz. Um conhecido da família da menina passou por ela pouco antes do crime e viu o momento em que a adolescente foi abordada pelo acusado.
O homem desconfiou, mas como não viu nenhuma reação estranha da menina, não foi atrás. Porém, ainda com medo do que pudesse acontecer à vítima, acionou a Polícia Militar, que seguiu para o bairro. "Foi Deus que o colocou no caminho da minha filha. Ele não conseguiu evitar que ela apanhasse, mas por conta do sentimento de desconfiança dele, o criminoso acabou preso em flagrante", agradeceu a diarista.
O suspeito foi flagrado pela PM quando saía do local do crime. Ao ver os militares, o criminoso fingiu estar armado colocando a mão na cintura como se fosse pegar a arma. Neste momento, os policiais atiraram contra o jovem, que não foi atingido. Ainda fugindo da polícia, pela Rodovia ES-060, o suspeito caiu de um barranco de três metros e teve uma lesão na perna, o que impossibilitou ele ser levado diretamente para a delegacia.
O criminoso foi encaminhado ao hospital Antônio Bezerra de Farias, com escolta e autuado por roubo e estupro de vulnerável. Após receber alta, ele será levado para o presídio. A ocorrência foi registrada na 2ª Delegacia Regional.
MÃE AGREDIU CRIMINOSO
Ao ver o acusado dentro da viatura, a mãe da menina narra que se revoltou. "Fui até a viatura e a porta estava aberta. Cheguei perto e perguntei se ele estava me reconhecendo e ele respondeu que não. Falei quem era meu marido (porque os dois se conhecem de vista) e em seguida perguntei por que ele havia feito aquilo com a minha filha. Na hora, ele começou a responder que não tinha feito nada, a negar tudo. Aquilo me deu uma revolta muito grande e comecei a dar tapas nele. Queria machucá-lo, como fez com minha filha. Estava com muita raiva. Os policiais vieram e me tiraram dali", relata.
A adolescente foi socorrida por parentes e levada para o Himaba de Vila Velha, onde foi atendida e recebeu alta no final desta tarde. A menina já está em casa, contou a mãe.
"Graças a Deus ela está bem agora, tá em casa, protegida. Está recebendo todo o carinho dos amigos e da nossa família. Montamos uma rede de apoio. Ela vai ficar bem. Vai fazer acompanhamento com um psicólogo e será assistida pelo Conselho Tutelar".
VÍTIMA FINGIU ESTAR MORTA
À polícia, a vítima contou que fingiu estar morta para o suspeito parar com os chutes e socos.
A menina, que chegou desmaiar duas vezes, relatou que durante as agressões ela acordou com os chutes, mas preferiu ficar quieta. Ela contou ainda que depois disso o suspeito pegou o celular dela e foi embora. A mãe da menina disse que estava em casa, quando vizinhos vieram contar o que havia acontecido.
"Ela faz esse trajeto todo domingo, já está acostumada. Quando chegaram na minha casa gritando, dizendo que algo tinha acontecido e que minha filha estava na rodovia, achei que ela tivesse sido atropelada. Quando cheguei, vi ela sentada no meio fio, toda machucada, cheia de mato no cabelo, com a bíblia no colo. Aquela cena quebrou meu coração. Espero que ele pague pelo que fez, que fique preso e não saia mais".
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o