Menina é abusada e espancada em Vila Velha

Adolescente de 12 anos foi agredida por um rapaz de 21 anos, que acabou preso após ser perseguido pela PM

Publicado em 29 de julho de 2019 às 14:26 - Atualizado há 6 anos

Crime aconteceu próximo da Avenida Antônio Leite Crédito: Reprodução/Google Street View

Uma menina de 12 anos foi espancada e abusada sexualmente por um criminoso, de 21 anos, quando seguia para igreja, na manhã deste domingo (28), no bairro Balneário Ponta da Fruta, em Vila Velha. De acordo com a Polícia Civil, a vítima estudou com a irmã do suspeito e ela o reconheceu.

A mãe da adolescente, uma diarista de 32 anos, contou que a filha saiu de casa por volta das 7h30, como de costume. Quando a adolescente passava por uma rua próxima da Avenida Antônio Leite, na região, foi abordada pelo criminoso dizendo que a vítima era muito bonita e perguntou se podia acompanhá-la. A garota teria negado o convite do suspeito e disse que tinha namorado.

O jovem chegou a fingir que iria embora, mas, metros à frente, próximo a um matagal, foi feita uma nova abordagem. Ele pediu o telefone da garota e fez ameaças de morte. Em seguida, puxou a menina para o mato e praticou o abuso.

"Ele a obrigou a seguir para o meio do mato e depois de abusar da minha filha, ficou irritado porque ela o reconheceu. Ele começou a enforcar minha filha e ela desmaiou. Depois disso, ele a agrediu com chutes no rosto. Foi muita covardia", desabafou a mãe da vítima.

De acordo com a mulher, apesar das agressões, a filha teve apenas uma pequena fratura no nariz. Um conhecido da família da menina passou por ela pouco antes do crime e viu o momento em que a adolescente foi abordada pelo acusado.

O homem desconfiou, mas como não viu nenhuma reação estranha da menina, não foi atrás. Porém, ainda com medo do que pudesse acontecer à vítima, acionou a Polícia Militar, que seguiu para o bairro. "Foi Deus que o colocou no caminho da minha filha. Ele não conseguiu evitar que ela apanhasse, mas por conta do sentimento de desconfiança dele, o criminoso acabou preso em flagrante", agradeceu a diarista.

O suspeito foi flagrado pela PM quando saía do local do crime. Ao ver os militares, o criminoso fingiu estar armado colocando a mão na cintura como se fosse pegar a arma. Neste momento, os policiais atiraram contra o jovem, que não foi atingido. Ainda fugindo da polícia, pela Rodovia ES-060, o suspeito caiu de um barranco de três metros e teve uma lesão na perna, o que impossibilitou ele ser levado diretamente para a delegacia.

O criminoso foi encaminhado ao hospital Antônio Bezerra de Farias, com escolta e autuado por roubo e estupro de vulnerável. Após receber alta, ele será levado para o presídio. A ocorrência foi registrada na 2ª Delegacia Regional.

MÃE AGREDIU CRIMINOSO

Ao ver o acusado dentro da viatura, a mãe da menina narra que se revoltou. "Fui até a viatura e a porta estava aberta. Cheguei perto e perguntei se ele estava me reconhecendo e ele respondeu que não. Falei quem era meu marido (porque os dois se conhecem de vista) e em seguida perguntei por que ele havia feito aquilo com a minha filha. Na hora, ele começou a responder que não tinha feito nada, a negar tudo. Aquilo me deu uma revolta muito grande e comecei a dar tapas nele. Queria machucá-lo, como fez com minha filha. Estava com muita raiva. Os policiais vieram e me tiraram dali", relata.

A adolescente foi socorrida por parentes e levada para o Himaba de Vila Velha, onde foi atendida e recebeu alta no final desta tarde. A menina já está em casa, contou a mãe.

"Graças a Deus ela está bem agora, tá em casa, protegida. Está recebendo todo o carinho dos amigos e da nossa família. Montamos uma rede de apoio. Ela vai ficar bem. Vai fazer acompanhamento com um psicólogo e será assistida pelo Conselho Tutelar".

VÍTIMA FINGIU ESTAR MORTA

À polícia, a vítima contou que fingiu estar morta para o suspeito parar com os chutes e socos.

A menina, que chegou desmaiar duas vezes, relatou que durante as agressões ela acordou com os chutes, mas preferiu ficar quieta. Ela contou ainda que depois disso o suspeito pegou o celular dela e foi embora. A mãe da menina disse que estava em casa, quando vizinhos vieram contar o que havia acontecido.

"Ela faz esse trajeto todo domingo, já está acostumada. Quando chegaram na minha casa gritando, dizendo que algo tinha acontecido e que minha filha estava na rodovia, achei que ela tivesse sido atropelada. Quando cheguei, vi ela sentada no meio fio, toda machucada, cheia de mato no cabelo, com a bíblia no colo. Aquela cena quebrou meu coração. Espero que ele pague pelo que fez, que fique preso e não saia mais".





