Menina de 12 anos é morta a tiros dentro de casa em Colatina

Samara Pereira de Souza, de 12 anos, estava dormindo na sala e foi atingida por dois tiros. Familiares dizem que ela foi morta por engano