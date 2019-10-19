Baleada na perna

Menina de 11 anos leva tiro enquanto brincava em Feu Rosa, na Serra

Estado de saúde da criança é estável. Segundo a polícia, bandidos em uma moto pararam e feriram a garota

Publicado em 19 de outubro de 2019 às 10:51 - Atualizado há 6 anos

Rua onde menina foi atingida por bala na perna no bairro Feu Rosa na Serra Crédito: Elis Carvalho

Uma menina de 11 anos foi ferida com um tiro na perna em Feu Rosa, na Serra, na noite da última sexta-feira (18). A criança brincava na rua com uma amiga quando criminosos em uma moto passaram atirando. O estado de saúde da vítima é estável. Nenhum suspeito foi preso.

De acordo com um amigo da família, que não quis se identificar, a menina estava na Rua dos Coqueiros, em Feu Rosa, com uma amiga. As duas já estavam indo para casa quando criminosos em uma moto passaram pelo local atirando.

Uma testemunha que estava na rua no momento dos tiros contou que dois bandidos em uma moto corriam atrás de um homem, morador do bairro, que no passado já teve envolvimento na criminalidade.

"Um dos bandidos fez um único disparo, na direção do alvo, que corria. Mas o tiro acertou a menina. No primeiro momento, ela nem percebeu. Só depois que viram muito sangue na perna dela. Esse tipo de situação tá acontecendo direto no bairro. Os mesmos criminosos que atiraram na menina, foram vistos roubando uma padaria da região", contou.

Ao ouvir os disparos, desesperada, a mãe da vítima correu para rua e encontrou a filha baleada. A menina foi socorrida por populares e levada ao Hospital Jayme dos Santos Neves, na Serra, e depois foi encaminhada ao Hospital Infantil de Vitória.

A criança levou um tiro na perna esquerda, a cerca de 200 metros da residência onde mora. Familiares alegam que ela foi vítima de bala perdida. Já a polícia, informou apenas que os criminosos chegaram a parar a moto para atirar na garota.

"De acordo com o boletim, na noite desta última sexta-feira (18), homens armados, em uma motocicleta, teriam parado e realizado disparados de arma de fogo contra uma menina, de 11 anos, em Feu Rosa, na Serra. O tiro a atingiu na perna esquerda. Nenhum suspeito foi localizado no momento do fato. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil", disse a PM, por nota.

Também procurada, a Polícia Civil informou por nota que até o momento nenhum suspeito foi detido. O caso seguirá sendo investigado e "outras informações não serão passadas, no momento, para não atrapalhar o andamento das investigações".

A PC afirmou, ainda, que conta com a colaboração da população e qualquer contribuição para identificação de suspeitos pode ser feita por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas. O anonimato é garantido e todas as informações são investigadas.

TRAUMATIZADA, FAMÍLIA QUER SAIR DE BAIRRO

Menina de 11 anos ficou ferida ao ser baleada na Serra Crédito: Acervo pessoal

Um familiar da menina, que por medo de represálias preferiu não se identificar, contou que a menina baleada não quer voltar mais ara casa. Agora, a família pretende alugar a casa própria onde vive e ir morar em outro bairro.

"A mãe da menina tinha acabado de deixá-la brincar na frente da casa da amiguinha. Aí ela entrou para atender um cliente na distribuidora da família quando ouviu os tiros. Agora vamos fechar os comércios que temos no bairro e vamos mudar daqui. Não dá mais pra viver em Feu Rosa com essa violência. Dessa vez foi um susto, mas poderia ter sido pior. A menina recebeu alta, mas não quer voltar, ela está traumatizada", lamentou.

