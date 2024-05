Estava foragido

Membro do PCC, um dos criminosos mais procurados no Norte do ES é preso

Charle Pinheiro Januário, de 47 anos, estava escondido em uma zona rural de São Mateus após ter fugido de penitenciária de Vila Velha em 2023

Charle Pinheiro Januário, de 47 anos, era considerado foragido do Sistema Prisional após ter fugido da Penitenciária Semiaberta de Vila Velha em maio de 2023. (Divulgação/Polícia Civil)

Roberta Costa Estagiária / [email protected]

Um dos criminosos mais procurados do Norte do Espírito Santo foi preso na manhã desta segunda-feira (13) em um posto de gasolina na zona rural do município de São Mateus. Charle Pinheiro Januário, de 47 anos, era considerado foragido do Sistema Prisional após ter fugido da Penitenciária Semiaberta de Vila Velha em maio de 2023.

Segundo a Polícia Civil, Charle —também conhecido como Negão Charles, Preto e Sorriso— seria integrante da facção criminosa paulista Primeiro Comando da Capital (PCC) e, contra ele, havia um mandado de prisão por condenação com pena de 30 anos e 8 meses, além de outro mandado pelos seguintes crimes: homicídio, roubo a banco, extorsão mediante sequestro, tráfico de drogas e associação para o tráfico. Ele também já havia ficado preso na Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte, por dois anos.

O paradeiro de Charle Januário foi descoberto após a polícia receber informações de que ele estaria escondido em São Mateus e a prisão do suspeito foi realizada pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Mateus, junto com a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) e o apoio da Divisão de Inteligência da Polícia Penal (DIPP).

O criminoso passou a ser monitorado pela Polícia Civil e, nesta segunda (13), a equipe constatou que ele estava em um posto de combustível às margens da BR 101, altura do bairro Boa Vista, em São Mateus.

Durante a abordagem foram encontrados uma moto, uma carteira com R$350 em espécie, quatro cartões de crédito com nomes de mulheres diferentes, uma identidade com a foto de Charle, um celular e uma carta onde é mencionada possíveis negociações e dívidas de drogas. Ainda durante a abordagem de Charle, os policiais foram xingados por um homem, de 30 anos, que estava bebendo no posto de gasolina. O homem precisou ser imobilizado.

Charle Januário e o homem foram conduzidos à Delegacia Regional de São Mateus, onde os mandados de prisão foram cumpridos e o segundo homem foi autuado em flagrante por desacato. Ambos foram encaminhados ao Sistema Prisional.

