Médico é indiciado por importunação sexual no ES

O Conselho Regional de Medicina (CRM) investiga o médico, que não tinha registro de clínico geral e cardiologista. Após as acusações de assédio, a Polícia Civil concluiu o inquérito do caso, indiciando o profissional por importunação sexual.