Marido é preso suspeito de matar professora em São Mateus

Paulo Sérgio de Oliveira foi preso na última quinta-feira (9) e levado para o CDP de São Mateus. Regiane da Silva Pereira foi encontrada morta às margens da BR 101