Tentativa de feminicídio

Marido é preso por tentar matar esposa que queria ir à festa no ES

Mulher foi golpeada com uma facada desferida pelo companheiro durante uma briga entre o casal no último fim de semana; caso ocorreu em São Domingos do Norte

Publicado em 14 de julho de 2025 às 09:27

Um homem de 60 anos foi preso após esfaquear a esposa, em São Domingos do Norte, no Noroeste do Espírito Santo, na noite do último sábado (12). Segundo a Polícia Militar, a mulher foi socorrida e levada para o Pronto Atendimento (PA) da cidade, onde relatou que teve uma briga com o marido porque ela queria ir a uma festa e ele não. >

A PM disse que, aos militares, a vítima contou que durante a discussão o marido lhe deu um tapa no rosto e ela revidou. Em seguida, o homem teria pegado uma faca na cozinha da casa e lhe esfaqueado. A mulher ficou ferida na região do ombro. Pessoas que estavam próximas ao local separaram a briga e agrediram o suspeito.>

O indivíduo foi localizado pela PM na residência do casal, onde foi detido. “O homem relatou que estava bebendo com a companheira quando a advertiu pelo comportamento, momento em que ela passou a agredi-lo e então ele pegou a faca e desferiu-lhe um golpe no ombro, não sabendo explicar porque fez isto”, disse a corporação, em nota. >

Conforme a Polícia Militar, o homem relatou que alguns amigos da esposa, que ele não soube dizer quem eram, interferiram na confusão e o agrediram com um pedaço de madeira. Ele não soube dizer onde estava a faca que usou para ferir a mulher.>

>

Por conta dos ferimentos devido à agressão que sofreu, o homem também foi levado ao PA de São Domingos do Norte, sendo conduzido depois à 15ª Delegacia Regional de Colatina.>

A Polícia Civil disse que o homem foi autuado em flagrante por tentativa de feminicídio cometida no contexto de violência doméstica e encaminhado ao sistema prisional.>

