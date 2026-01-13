Na frente dos filhos

Marido é preso após agredir e expulsar esposa de casa em Cariacica

Crime ocorreu na noite de segunda-feira (12), no bairro Cruzeiro do Sul; crianças de 8, 6 e 2 anos presenciaram tudo

Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 12:19

Mulher contou que foi ameaçada até com canivete Crédito: Fabrício Christ

Um homem de 28 anos foi preso após agredir e expulsar a esposa de casa no bairro Cruzeiro do Sul, em Cariacica, na noite de segunda-feira (12). Os três filhos do casal, de 8, 6 e 2 anos, presenciaram a violência.

Para a Polícia Militar, a vítima contou que a briga teria sido motivada por ciúmes. Ela relatou que o companheiro deu socos em suas costas e, em seguida, mandou a jovem, de 29 anos, sair da residência.

A mulher disse que pegou algumas roupas dela e dos filhos e saiu do imóvel, mas precisou retornar para buscar fraldas para o filho de 2 anos. Nesse momento, segundo o relato, o companheiro pegou um canivete e passou a ameaçá-la na frente das crianças.

É horrível, algo que eu não desejo para ninguém, porque elas estão com medo. A de seis anos falou: 'Mãe, ele é muito ruim, como ele te bateu, a senhora é nossa mãe'. Minhas filhas não conseguiram dormir à noite X Mulher agredida pelo marido

O casal mora no Espírito Santo há seis anos. A mulher revelou que, antes de se mudar para o Estado, já havia sido agredida gravemente pelo marido.

A Polícia Civil informou que o homem foi autuado em flagrante pelos crimes de injúria, ameaça e lesão corporal, todos na forma da Lei Maria da Penha. Após os procedimentos de praxe, ele foi encaminhado ao sistema prisional. O nome dele não está sendo divulgado para não expor a vítima.

*Com informações do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta

